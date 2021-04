Quelles sont les chances que le CH gagne la coupe Stanley?

En date de mardi matin, il restait entre 7 et 15 matchs à disputer aux équipes de la Ligue nationale de hockey avant les séries.

• À lire aussi: Les Jets en zone de turbulence

• À lire aussi: Caufield passe le test

Dans le dernier droit, certaines formations tentent toujours de consolider la quatrième et dernière place disponible en vue des éliminatoires. À titre d’exemple, le Canadien de Montréal a empoché une cruciale paire de points pour s’éloigner à six points des Flames, qu’ils ont vaincus 2 à 1 à Calgary, lundi. Il a toujours un match en main sur ceux-ci.

Du même coup, le CH a réduit à six points l’écart qui le sépare des Jets de Winnipeg, troisièmes de la section Nord.

Dans d’autres sections, c’est une lutte de tous les instants : dans l’Ouest, les Blues de St. Louis (48 points) n’ont qu’un point d’avance sur les Coyotes de l’Arizona, qui ont disputé trois rencontres de plus; une victoire sépare les Predators de Nashville (56) des Stars de Dallas (54) dans la Centrale; les Bruins de Boston (60) s’accrochent au quatrième échelon de l’Est, quatre points devant les Rangers de New York et trois derrière les Islanders de New York.

Les probabilités des «meilleurs quatrièmes»

Chez le Canadien, en dépit d’une inconstance maladive depuis la mi-mars, les hommes de Dominique Ducharme sont en bonne posture en vue des séries.

Selon le site Money Puck, qui se spécialise en calcul des probabilités des équipes de la Ligue nationale, les chances que le CH soit des séries sont de 89,7 % au lendemain de sa victoire en Alberta. En revanche, celles des Flames ont chuté à 8,2 %.

Si les éliminatoires devaient commencer en date du 27 avril, le Bleu-Blanc-Rouge affronterait les Maple Leafs, premiers dans la section «canadienne». Les chances que Montréal remporte la série sont de 36,5 % contre 64,8 % pour Toronto.

Toujours selon Money Puck, le Tricolore a 20,4 % de chances d’atteindre le troisième tour et 7,7 % de se rendre jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Les probabilités qu’il soulève le prestigieux trophée sont toutefois presque nulles: 3,4 %. Ironiquement, cette projection est supérieure à deux clubs mieux classés que le CH dans la section Nord : les Oilers d’Edmonton (2,6 %) et les Jets (1,5 %). Seuls les Leafs ont un meilleur pourcentage à 11,1 %.

Ses chances d’enlever les honneurs sont également supérieures à deux des trois autres «meilleurs quatrièmes» de la ligue : les Predators (1,6 %) et les Blues (0,2 %). Les Bruins arrivent tout juste en haut du Canadien avec une projection de 4 %.

Et quelle équipe a le plus de chances de gagner la coupe Stanley en 2021? L’Avalanche du Colorado, à 14,4 %, est favorisée devant les Capitals de Washington (11,8 %) et les Maple Leafs.

À voir aussi...