Sherbrooke : De la poussière d'un chantier incommode les résidents

Des citoyens du plateau McCrea, à Sherbrooke, n’en peuvent plus de la poussière engendrée par la construction d’un nouveau quartier résidentiel tout près de leur appartement. Les autorités de la ville de l’Estrie ont d’ailleurs demandé à l’entrepreneur responsable de corriger la situation.

«On comprend qu’il y a des travaux à faire et que ça entraîne des inconvénients comme du bruit, nous n’avons rien contre ça. Ce qui est anormal, c’est la quantité de poussière qui se retrouve sur nos voitures et nos appartements. On ne peut pas faire de BBQ sur notre patio ni ouvrir les fenêtres, a raconté à TVA Nouvelles Gary Guillette, un résident du coin, mardi. Le promoteur pourrait faire de l’arrosage plus souvent, ça éviterait bien des désagréments selon moi.»

«Mon conjoint a passé la fin de semaine à nettoyer les fenêtres et c’est déjà à recommencer. On va attendre, ça ne donne absolument rien avec toute cette poussière qui continue d’arriver», a pour sa part mentionné Réjeanne Bibeau, une autre citoyenne incommodée.

Le Groupe Custeau, responsable du chantier, a indiqué que la poussière est provoquée par les travaux de concassage, qui devraient se terminer vendredi.

Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Ville de Sherbrooke a procédé à une première vérification à la suite de quoi elle a réclamé des mesures d’atténuations au promoteur.

Contacté par TVA Nouvelles, le Groupe Custeau s’est engagé à nettoyer les biens des résidents touchés une fois les travaux de concassages terminés. Des coupons de lave-auto ont également été distribués dans le quartier par le promoteur.

À VOIR AUSSI