Vaccin AstraZeneca: le milieu médical veut se faire rassurant

Après l’annonce d’un premier décès au Québec à la suite d’une thrombose provoquée par le vaccin d’AstraZeneca, mardi, les experts de la santé veulent se montrer rassurants envers son utilisation.

Ils rappellent notamment que les thromboses existaient avant même l’arrivée de la COVID-19 et des vaccins. Les chances d’en mourir sont très rares.

«À travers le monde, il y a plusieurs millions de personnes qui ont reçu ce vaccin-là jusqu’à maintenant et on dénombre un très faible nombre de thromboses qu’on pense associées au vaccin. Donc le risque est très faible», a expliqué en entrevue à LCN le Dr Antoine Delage, pneumologue et intensiviste à l’hôpital Charles-Le Moyne.

De son côté, le Dr Marc Carrier, chef de la division hématologie à l’Hôpital d’Ottawa, a noté qu’il y a une différence entre les types de thrombose.

«Le type de thrombose qui a été décrit après le vaccin, c’est une réaction immunitaire. C’est complètement différent des thromboses qu’on peut penser qui sont artérielles ou veineuses. Donc il n’y a pas de facteurs prédisposants qu’on a identifiés», a-t-il dit.

Néanmoins, les experts appellent ceux et celles qui présentent des symptômes comme des douleurs au ventre ou à la poitrine d’aller consulter un médecin.

Pendant ce temps, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a fait savoir qu'il procède à des analyses à la suite d’un décès survenu dans un de ses hôpitaux qui serait possiblement lié au vaccin AstraZeneca.

Les risques de développer une thrombose après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 sont d’un sur 100 000.

