165 artistes appuient la Maison de la chanson

Le projet de création d’une Maison de la chanson et de la musique (MCM) vient de recevoir un appui de la part de 165 artistes.

Mercredi, de nombreux musiciens et auteurs-compositeurs ont joint leurs noms à une lettre confirmant qu’ils appuient les deux initiateurs du projet, Monique Giroux et Luc Plamondon.

Parmi les dizaines de signataires, on retrouve Daniel Bélanger, Isabelle Boulay, Robert Charlebois, Cœur de pirate, Richard Desjardins, Luc De Larochellière, Céline Dion, Claude Dubois, Lara Fabian, Jean-Pierre Ferland, Serge Fiori, Michel Rivard et Gilles Vigneault.

« Cette vague d’encouragement, venant du milieu, est un signe que nous allons dans la bonne direction et que cette Maison répond à un besoin, a déclaré Monique Giroux dans un communiqué. Elle sera un magnifique écrin pour les chansons et les musiques de tous genres et de toutes tendances qui ont et continuent à marquer l’histoire du Québec. »

Lieu à trouver

Aucune adresse précise n’a encore été déterminée pour cette future Maison. Les initiateurs du projet ont déjà mentionné leur intérêt envers la bibliothèque Saint-Sulpice, sur la rue Saint-Denis.

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé une aide financière via le programme Aide aux projets.