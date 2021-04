De nombreux artistes attendus à Petite-Vallée cet été

Plusieurs artistes québécois répondront présent lors de la 38e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée prévue du 2 au 10 juillet prochain.

Grâce aux têtes d’affiche annoncées mercredi, l’événement gaspésien pourra entre autres compter sur le talent des Louis-Jean Cormier, Tire le coyote, Klô Pelgag, Vincent Vallières,, Marie-Pierre Arthur, Safia Nolin, Beyries, Les soeurs Boulay et Daniel Boucher.

Le menu musical concocté se divisera en trois grandes marées de créateurs. Tous ceux et celles qui en feront partie fouleront la scène à plus d’une reprise, dont lors d’un spectacle collectif.

Même si la pandémie sévit toujours au Québec, Alan Côté, le directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée, se dit confiant de pouvoir présenter son festival. «La situation sanitaire demeure préoccupante mais, avec un peu d’optimisme, on est confiant qu’on pourra se retrouver à Petite-Vallée cet été, à distance et en sécurité, comme on a pu le faire en 2020. La programmation des grandes marées a été élaborée et pensée pour qu’on célèbre la chanson en étant tous espacés, mais ensemble au même endroit», laisse-t-il savoir dans un communiqué.

Cet été, divers concerts seront offerts au coucher du soleil, sur l’esplanade du Théâtre de la Vieille Forge. Si la météo fait des siennes, les rendez-vous auront lieu à la salle Hydro-Québec du Chapiteau de la Vieille Forge ou encore au Chapiteau Québecor de Grande-Vallée. D’autres salles accueilleront aussi les festivaliers. Actuellement, on parle d’une capacité maximale variant de 50 à 250 personnes par endroit.

Il est possible de consulter la programmation détaillée du Festival en chanson de Petite-Vallée à l’adresse www.festivalenchanson.com où sont également disponibles billets et passeports.