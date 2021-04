Il admet l’utilisation de l’arme, mais pas l’agression sexuelle

Reconnaissant finalement avoir placé sur la tempe d’une adolescente une arme prohibée qu’il portait sur lui, un jeune homme de Lévis réfute toujours l’agression sexuelle armée pour laquelle il est incarcéré depuis plus d’un an.

Au terme des témoignages de deux adolescentes racontant comment Raed Ben Chaabane a agi à leur endroit avec un pistolet de couleur « argent », l’accusé de 21 ans a finalement plaidé coupable. La première victime de 17 ans avait relaté comment l’accusé lui avait mis l’arme de calibre .22 sur la tempe après une banale dispute à l’extérieur des Galeries Chagnon, à Lévis.

« Imagine si je tire, ça va être moins drôle », lui avait-il dit. Une autre victime a raconté que Ben Chaabane avait trimbalé son arme au centre commercial Laurier Québec lors d’une simple séance de magasinage.

L’homme a finalement plaidé coupable aux accusations de possession et d’usage négligent d’une arme à feu ainsi que d’avoir braqué l’arme sur une victime.

Agression sexuelle

Ben Chaabane réfute toutefois l’accusation qui lui vaudrait un minimum de cinq ans de prison s’il était reconnu coupable, soit celle d’agression sexuelle armée. Selon le témoignage de la victime qui avait 15 ans, les événements se sont produits à la même période que celui concernant les deux premières victimes, soit au tournant du mois de février 2020.

L’adolescente qui connaissait peu l’accusé avait accepté de faire une activité avec le jeune adulte. Ce dernier avait amené l’élève de quatrième secondaire « dans un trou perdu à Saint-Nicolas », selon son témoignage.

« Tu vas me sucer », aurait dit l’accusé en lui prenant la tête pour la baisser et en mettant sa main entre ses jambes et sur ses seins. Devant le refus, Ben Chaabane aurait offert 200 $ en récompense, puis aurait sorti son arme, affirmant qu’elle était chargée.

« Je shakais »

L’accusé aurait également « frenché intense » la victime contre son gré. Gardant son sang-froid, l’adolescente aurait fait valoir à l’accusé qu’il s’agissait d’une menace.

« Je shakais, a-t-elle raconté, je ne savais pas ce qui pouvait m’arriver. » Ben Chaabane a finalement accepté de reconduire l’adolescente chez une amie en lui offrant même des écouteurs.

Le procès de l’homme d’origine tunisienne se poursuit toute la semaine.