Il infecte une vingtaine de personnes à Pâques

Une entorse aux mesures sanitaires durant le week-end de Pâques a causé l’infection d’une vingtaine de proches d’un homme de Lotbinière, qui souhaite maintenant sensibiliser la population aux risques des « petites exceptions ».

« Je m’en veux tellement... Je me sens comme si j’avais pris mon auto en boisson et que j’aurais frappé quelqu’un », souffle Sébastien Duclos, un entrepreneur de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans Lotbinière, au sud de Lévis.

Comme plusieurs, la famille de M. Duclos a fait une petite exception aux règles sanitaires à Pâques.

Le samedi, il a reçu sa sœur et ses enfants à la maison. Le lendemain, pendant qu’il travaillait, sa tante a rendu visite à sa conjointe.

« On n’a pas fait le party et il n’y a pas eu d’accolades ou de becs. D’ailleurs, on ne sortait plus et on faisait même notre épicerie en ligne, alors on considérait qu’on n’était pas dangereux », explique l’entrepreneur de 44 ans.

Coma et AVC

Mais la COVID-19 a profité de cette petite « tricherie » pour s’immiscer dans leur vie.

Quelques jours plus tard, M. Duclos, ses quatre enfants et sa conjointe ont été déclarés positifs, tout comme la famille de sa sœur et sa tante.

Des employés et des clients qu’il a vus le dimanche de Pâques ont contracté la maladie au même moment.

Le père de famille n’a pas eu la confirmation de la Santé publique qu’il était le vecteur principal de cette propagation, mais il en est convaincu puisqu’il a côtoyé toutes ces personnes durant le congé pascal.

À sa connaissance, huit d’entre elles ont été hospitalisées, dont sa tante qui a failli y rester.

Âgée de 55 ans, elle a passé une semaine dans le coma et a fait un AVC lorsqu’elle se trouvait aux soins intensifs.

« Ça a vraiment fait boule de neige... », déplore M. Duclos, qui a été « mis K.O. », comme ses enfants, par le virus.

« Montrer l’exemple »

Remis sur pied depuis peu, Sébastien Duclos espère que son expérience servira d’exemple aux personnes qui doutent encore des conséquences possibles de la COVID-19.

« Je suis un chef d’entreprise et un père de famille, je me devais de montrer l’exemple et je ne l’ai pas fait, laisse entendre l’homme. Là, mon message est clair : on ne doit pas baisser la garde. »

« Aux personnes que j’ai infectées, je suis sincèrement désolé », conclut-il.

UNE PROPAGATION RAPIDE

13 membres de la famille infectés

Au moins 7 collègues de travail et clients infectés

Au moins 8 proches ont été hospitalisés

Au moins 4 se sont retrouvés aux soins intensifs

Source : Sébastien Duclos

► La Santé publique a refusé de commenter ce dossier en raison de la confidentialité.