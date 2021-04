La vie d’une enfant menacée après un capotage à Rivière-Rouge

Le capotage d’une camionnette sur la route 117, à la hauteur de Rivière-Rouge, dans les Laurentides, a causé d’importantes blessures à trois personnes, dont une enfant, mercredi soir.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée sur les lieux aux alentours de 18 h 30.

Selon les premières informations de la police, la camionnette aurait fait une embardée avant de se renverser, laissant ses trois occupants coincés à bord. Des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour les dégager.

Un homme et une femme dans la trentaine ainsi qu’une enfant ont subi d’importantes blessures et on craindrait pour leur vie. Ils ont été rapidement transportés vers un centre hospitalier.

Deux experts en reconstitution de scène de collision ont été envoyés sur place pour permettre de mieux comprendre les causes de l’incident.

La route 117 a été fermée dans ce secteur en direction sud et la circulation a été déviée vers la voie en direction nord de façon temporaire.