Les Sénateurs évitent l’élimination

Les Sénateurs ont inscrit quatre buts en deuxième période, dont deux en 32 secondes lors des premiers instants, en route vers une victoire de 6 à 3 contre les Canucks de Vancouver qui leur a permis d’éviter l’élimination, mercredi, à Ottawa.

Chris Tierney et Josh Norris ont tour à tour enfilé l’aiguille en début de deuxième engagement. Ils donnaient ainsi une avance de trois buts aux favoris locaux. Ensuite, les Canucks ont réduit deux fois l’écart, par l’entremise de Tyler Myers et de Jake Virtanen, mais chaque fois, les Sénateurs ont répliqué, grâce à Thomas Chabot et Brady Tkachuk.

Pour Tkachuk, il s’agissait d’un tour du chapeau à la Gordie Howe, puisqu’il a également récolté une mention d’aide sur le filet de Norris en plus de jeter les gants contre Zack MacEwen.

Un bijou de Mete

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Victor Mete s’est également donné en spectacle dans cette rencontre, inscrivant son premier but de la saison en première. Profitant d’une remise parfaite du revers d’Alex Formenton, l’arrière s’est faufilé entre les deux défenseurs des Canucks pour tromper le gardien Thatcher Demko d’un tir bas. Le petit défenseur compte maintenant cinq buts en 193 parties en carrière.

Demko a finalement cédé cinq fois sur 31 lancers, Colin White ayant marqué le filet d'assurance dans une cage déserte. Marcus Hogberg a réalisé 19 arrêts, étant déjoué par Brandon Sutter lors des dernières minutes de la rencontre.

Les Sénateurs ont ainsi devancé les Canucks au sixième rang de la section Nord avec 42 points contre 41. Le club de la Colombie-Britannique, qui a toutefois sept matchs en main, voit ainsi ses chances d’accéder aux séries diminuer un peu plus.

Les «Sens» seront de passage au Centre Bell, samedi, pour affronter le Canadien de Montréal. Les Canucks feront pour leur part face aux Maple Leafs, jeudi, à Toronto.