[EN DIRECT] Canadien 0 - Maple Leafs 2

Les Canadiens accueillent les Maple Leafs de Toronto, ce soir, après un périple de cinq matchs en Alberta. Le Tricolore occupe actuellement le quatrième rang de la section Nord, avec 51 points.

Si Jonathan Drouin est à l’écart pour des motifs personnels, les attaquants Tomas Tatar et Paul Byron n’étaient pas non plus de l’entraînement matinal du Canadien.

Suivez le match et les faits saillants en direct avec nous.

08:44 | BUT TOR - Auston Matthews saisit la rondelle au vol devant Nick Suzuki et marque à bout portant. 2-0 Leafs.

05:53 | Cole Caufield expédie un vif lancer des poignets au filet. Arrêt de Jack Campbell.

05:45 | Joe Thornton chassé pour avoir fait trébucher. Supériorité Canadiens.

01:38 | BUT TOR - William Nylander ouvre la marque en supériorité. 1-0 Leafs.

00:59 | Tyler Toffoli chassé pour avoir fait trébucher. Supériorité Toronto.

0:00 | Début de la rencontre.

AFP

Avant-match

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a laissé savoir que Tatar et Byron représentaient des cas incertains pour la rencontre.

«On traverse une période qui représente un défi pour plusieurs raisons, a noté Ducharme, en vidéoconférence. Et c’est à nous de faire que l’équipe en ressortira plus forte.»

La composition des trios à l’attaque a évidemment subi des modifications à l’entraînement. À propos du jeune Cole Caufield, il évolue avec Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Artturi Lehkonen s'est retrouvé sur un trio complété par Phillip Danault et Josh Anderson. Le Finlandais Jesperi Kotkaniemi a été jumelé à son compatriote Joel Armia et au vétéran Corey Perry.

Concernant le quatrième trio, il rassemblait Eric Staal, Michael Frolik et Jake Evans.

«C’est une saison différente, mais mon objectif est de jouer de la même façon depuis le début de la saison lorsque je suis inséré dans la formation, a indiqué Evans, à propos du calendrier éreintant. Je dois prouver que je mérite ma place et que je peux avoir un impact positif. J’essaie de ne pas me concentrer sur les facteurs extérieurs.»

En défensive, Alexander Romanov formait une paire avec Erik Gustafsson à l’entraînement de mercredi.

Formation du CH à l'entraînement

Lehkonen - Danault - Anderson

Toffoli - Suzuki - Caufield

Perry - Kotkaniemi - Armia

Frolik - Staal - Evans

Chiarot - Weber

Edmundson - Petry

Gustafsson - Romanov

Allen

Primeau