SAQ: «quelques millions» en primes en 2020-2021

Les employés et les hauts dirigeants de la SAQ recevront des bonis pour la dernière année financière, alors que Loto-Québec et Hydro-Québec ont choisi de mettre sur pause leurs primes.

Hier, questionnée par le député de René-Lévesque et leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet, la présidente et chef de la direction de la Société des alcools du Québec (SAQ), Catherine Dagenais, a confirmé que sa société d’État allait verser « quelques millions de dollars » en primes pour sa dernière année financière.

En 2019-2020, 1879 employés et cadres s’étaient partagé 9,88 M$. De ce montant, 7,63 M$ ont été versés aux dirigeants et personnel non syndiqué.

Hier, il n’a pas été possible de savoir combien précisément de millions seront distribués en bonis à la SAQ pour l’exercice financier 2020-2021, alors que les ventes ont progressé de « 2,2 % » par rapport à l’exercice précédent, et ce, malgré la fermeture des restaurants et des bars durant plusieurs mois.

En 2019-2020, les ventes à la SAQ avaient atteint 3,49 G$. Le rapport annuel de la société d’État pour sa dernière année financière sera dévoilé d’ici l’été.

« Conditions de travail »

Le député Martin Ouellet a demandé à plusieurs reprises à la présidente de la SAQ pourquoi son organisation « n’avait pas fait l’effort » de mettre sur pauses ses primes, contrairement à Loto-Québec et Hydro-Québec. Il s’est également interrogé sur la pertinence de verser ces montants dans un monopole.

Mme Dagenais a défendu la position de son organisation en répondant que « la rémunération variable fait partie de la rémunération globale de tous les gestionnaires et de certains groupes d’employés de la SAQ ».

« Cela fait partie de leurs conditions de travail et ce n’est pas un cadeau. Cette rémunération variable est conditionnelle à l’atteinte des objectifs fixés en début d’année », a-t-elle mentionné.

Par ailleurs, en 2020-2021, en raison de la pandémie, la SAQ avait voté pour un gel salarial pour tous ses dirigeants et la haute direction. Cette mesure ne devrait pas se répéter cette année, a également confirmé la présidente.

Pour l’exercice financier 2020-2021, le gouvernement du Québec s’attend à recevoir 1,2 G$ de la SAQ. Il s’agit d’une diminution de 21 M$ par rapport aux prévisions de mars 2020.