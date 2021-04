Une nouvelle PDG pour le CISSS de la Montérégie-Ouest

Fortement affecté par la COVID-19 ces derniers mois, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) a effectué un changement au sommet en nommant Lise Verreault à titre de présidente-directrice générale par intérim, mercredi.

Les établissements hospitaliers de la région, notamment l’hôpital de Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, et l’hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay, sont quelque peu dépassés par les événements depuis le début de la pandémie.

Une coalition citoyenne avait d’ailleurs demandé, plus tôt ce mois-ci, que le CISSSMO soit placé sous la tutelle du gouvernement. Les urgences étant débordées dans les hôpitaux en raison du nombre de cas grandissant, le CISSSMO a été contraint de déplacer quelques-uns de ses services au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

«Madame Verreault aura pour mandat de mettre en place un plan visant à assurer le maintien des services dans la région dans le contexte des enjeux présents, notamment en ce qui concerne les infrastructures, la pénurie de main-d'œuvre et la pandémie, qui vient rendre la situation plus difficile», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, par voie de communiqué.

Lise Verreault, qui remplace Yves Masse avec effet immédiat, a notamment été sous-ministre de la Santé et des Services sociaux au gouvernement du Québec de 2013 à 2014.