10 $ pour réserver une table à pique-nique: une mesure qui ne fait pas l’unanimité à Dorval

La Ville de Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal, a annoncé son nouveau projet de réservation de tables à pique-nique pour l’été, une mesure qui ne semble pas faire l’unanimité parmi ses citoyens.

Le projet de règlement, qui devrait être adopté au prochain conseil municipal, fait beaucoup réagir depuis son annonce.

Sébastien Gauthier, chargé de communications à la Ville de Dorval, explique que le système de réservation fonctionnera selon le principe du parcomètre. Il sera donc possible de réserver pour une période maximale de quatre heures, après quoi les gens seront invités à libérer l’espace.

M. Gauthier n’a pas été en mesure de confirmer jeudi si les gens vont pouvoir être remboursés en cas de mauvais temps.

«Ce qu’il faut mentionner, c’est que ce n’est pas obligatoire. Les gens ne seront pas obligés de payer», a soutenu Sébastien Gauthier en entrevue à LCN.

Il a continué en expliquant que si, en se promenant dans les parcs, on tombe sur une table à pique-nique libre, les gens auront le droit de s’y asseoir et d’en profiter.

Le chargé de communications estime que la Ville répond à de réelles préoccupations des citoyens en mettant sur pied ce système de réservation.

Il affirme que le nombre important de personnes dans les parcs l’été dernier, et les nombreuses plaintes reçues, ont motivé la Ville à trouver des solutions pour cet été.

Il fait aussi valoir que la Ville ne fera pas d’argent avec cette nouvelle mesure.

«Ce n’est pas du tout pour se remplir les poches, c’est plutôt une mesure d’engagement», a insisté Sébastien Gauthier.

De fortes réactions

«Le plus gros point qui ressort, c’est nos citoyens qui sont un peu frustrés, je vous dirais», a affirmé Sébastien Gauthier.

Il continue en expliquant que ce qui semble déranger le plus, c’est le montant à débourser, et non la limite de temps imposée.

«On aurait pu mettre une procédure de réservation gratuite, mais le problème avec ça, c’est que rien n’empêche les gens de faire plusieurs réservations et de ne pas se présenter», a ajouté le chargé de communications.