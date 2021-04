Au Québec: l’emploi atteint 96,9 % du niveau d’avant la pandémie

Le Québec tente d’effacer les impacts négatifs liés à la pandémie de COVID-19 au chapitre de l’emploi, mais la route paraît encore longue pour y parvenir.

• À lire aussi: Vols annulés: Transat remboursera ses clients

• À lire aussi: Les travailleuses du Québec méritent des emplois mieux payés

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), l’emploi atteignait, au premier trimestre de 2021, 96,9 % du niveau d’avant la crise sanitaire. Il s’agit d’un taux inférieur à celui du Canada, qui était de 97,3 % pour la même période.

On sait que des industries demeurent à l’arrêt ou fortement touchées par le virus, comme celles de la restauration, de l’hôtellerie et du divertissement.

Au cours du premier trimestre de 2021, on a évalué que 23 100 emplois manquaient au Québec par rapport au dernier trimestre de 2020, a mis en lumière l’ISQ jeudi, en dévoilant son analyse «Comment évolue la participation au marché du travail en temps de pandémie au Québec et ailleurs au Canada?». Il manquait par ailleurs 133 000 emplois au Québec comparativement au dernier trimestre de 2019, juste avant le début de la pire pandémie en un siècle.

Pour ce qui a trait au taux de chômage, celui du Québec demeure le plus bas à l’échelle du pays, avec une moyenne de 7,2 % au cours du premier trimestre de 2021, comparativement à une moyenne de 8,4 % pour l’ensemble du pays. C’est toutefois beaucoup plus que la moyenne du dernier trimestre de 2019 au Québec, à 5,3 %.

L’ISQ indique qu’il manquait surtout, au premier trimestre de 2021, des emplois à temps partiel, dont le niveau d’avant la pandémie atteignait 86,3 %. Pour l’emploi à temps plein, il s’approchait, à 99,4 %, du niveau mesuré au quatrième trimestre de 2019.

L’emploi chez les femmes (95,6 %) était au plus bas au pays, mais égal à celui de l’Ontario, en ce qui concerne son comparatif avec le niveau d’avant la pandémie. Les jeunes subissent aussi les contrecoups les plus sévères liés à la COVID-19 et c’est au Québec que la récupération des emplois perdus est la plus laborieuse.

«Au premier trimestre de 2021, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans en emploi au Québec équivalait à 86,9 % de celui avant la pandémie. Le taux était de 96,9 % chez les 55 ans et plus et de 99,1 % chez les 25 à 54 ans», a indiqué l’ISQ.