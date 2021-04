Confiance et optimisme pour Eric Staal

À 36 ans, l’attaquant du Canadien de Montréal Eric Staal a passablement ralenti, mais il compte sur quelque chose qui, dit-on, ne s’achète pas: l’expérience.

Dans cette course pour participer aux séries éliminatoires, Staal souhaite évidemment contribuer aux succès du club montréalais, ne serait-ce qu’en apportant un peu d’optimisme dans son discours.

«C’est important de se sentir confiant et quand tu es sur la glace, il faut croire en chacun de ses coéquipiers pour avoir du succès, a notamment indiqué Staal, jeudi, durant son point de presse. Il faut faire preuve d’engagement. Sois positif, repousse tes limites et pousse les autres.»

Depuis son arrivée avec le Canadien, Staal a été limité à une récolte de deux buts -et aucune mention d’aide- en 14 matchs. Avec un temps d’utilisation de 13 minutes en moyenne par rencontre, il a par ailleurs affiché un différentiel de -8.

«Je me suis senti mieux physiquement depuis cinq matchs», a-t-il par ailleurs noté.

Pour la suite des choses, Staal tentera de mieux faire en vue d’une possible participation aux séries où, dit-il, on retrouve «un style différent» et «un autre type d’énergie».

Déjà gagnant de la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline en 2006, il espère que le CH pourra surprendre et avoir un long parcours éliminatoire. Mais d’ici là, il faut d’abord s'y qualifier.