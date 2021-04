Davantage d'abus sexuels d'enfants depuis le début de la pandémie

Un organisme pancanadien de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants constate une augmentation de 88 % des signalements d'abus diffusés sur internet depuis le début de la pandémie.

Le Centre canadien de protection de l'enfance (CCPE) a dévoilé des statistiques troublantes, jeudi, lors d'une conférence donnée en marge du Datajam contre l'exploitation, un événement organisé par le Centre international de prévention de la criminalité (CIPC), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), la Fundación Pasos Libres et IBM.

«Via le programme Ciberaide.ca, qui constitue la centrale canadienne de signalements des cas d'exploitation des enfants sur internet, on reçoit plus de 4000 signalements par mois de la part du grand public pour des images d'abus pédo-sexuels qui circulent», a signalé René Morin, porte-parole du CCPE, durant la conférence.

Depuis le début de la pandémie, les signalements d'images d'abus pédo-sexuels ont augmenté de 88 %, a mentionné M. Morin. «Dans les années 2015-2016, il y avait environ 40 000 signalements par année au Canada, puis en 2021, on se retrouve avec 1 616 780 signalements.»

Selon Martin Hemmi, de l’UNODC, la situation ne serait pas unique au Canada. «Cette augmentation de 88 % s'observe ailleurs dans le monde. On l'explique par le fait que les écoles sont fermées et que les enfants passent plus de temps devant les écrans.»

Le CCPE analyse les signalements qu'il reçoit et transmet les informations à la police. Sextorsion, leurre, tourisme pédophile, trafic d'enfants et diffusion non consensuelle d'images intimes sont tous des crimes perpétrés au Canada. «Malheureusement, les abus sexuels sont sous-signalés, car la plupart du temps, les abus sont faits par des proches. Il est d'autant plus difficile pour les enfants d'en parler. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aux signes», a expliqué René Morin.

Depuis 2018, la technologie Arachnid, élaborée au Canada, a été déployée sur internet et permet de repérer les images d'abus sexuels d'enfants qui circulent. «C'est comme si des milliers de petits robots parcourent le web pour retrouver ces images. Quand ils en repèrent, on envoie une demande de suppression», a indiqué M. Morin. Dans 10 % des cas, l'image est immédiatement retirée, mais d'autres ne le sont jamais.

Les conséquences sont terribles, selon René Morin. «Des victimes abusées dans leur enfance et parfois même bébé ne savent pas que des images ont été prises et l'apprennent plus tard. Elles se disent constamment habitées par la crainte d'être reconnues et certaines disent avoir été reconnues.»

L'événement Datajam contre l'exploitation, qui se déroulera du 7 au 17 mai, comporte un concours de développement de solutions technologiques pour identifier et lutter contre la traite des êtres humains au Canada. Les personnes intéressées à y participer peuvent s'inscrire avant le 3 mai. Pour plus d'information: https://www.ibm.org/data-jam