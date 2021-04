Dave Morissette rend hommage à son père

Malgré le décès de son père Allen qu’il avait annoncé la veille, Dave Morissette tenait tout de même à être à la barre de son émission, en fin de soirée mercredi.

• À lire aussi: Dave Morissette en deuil de son père

Le populaire animateur a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage dans les premières minutes de «Dave Morissette en direct» sur les ondes de TVA Sports, tout en remerciant les gens pour les nombreux messages de soutien.

Photo d'archives

«J'ai perdu mon père, hier. Mon père est décédé. J'ai été avec lui jusqu'à la dernière seconde. J'ai passé au travers grâce à votre support. Merci à vous tous pour les beaux messages, a-t-il dit. Vous vous demandez certainement pourquoi je suis ici ce soir. Mon père me regardait à tous les soirs. Mon père était là. Mon père était mon plus grand fan. C'était un gars de sports et un gars de hockey. J'ai sorti une photo qui représente ce qu'il est. C'est un grand-père, aussi, et un entraîneur bénévole. Il a fait quarante années de bénévolat avec le hockey mineur de Baie-Comeau. Mon père me disait souvent de m'amuser. Donc, ce soir, on est chanceux. Il y a des matchs de hockey. On est chanceux de faire ce qu'on fait. Ce n'est pas le temps de pleurer, c'est le temps de célébrer. Allen, ce soir, c'est pour toi mon père.»

Allen Morissette a été un intervenant important au sein du hockey mineur de la Côte-Nord, dans lequel il s’est impliqué durant de nombreuses années.