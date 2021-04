Des noyades faciles à éviter

L’arrivée des températures chaudes au cours des prochains mois encouragera les Canadiens à pratiquer des activités telles que la natation, la navigation ou la pêche, mais le danger de la noyade n’est jamais bien loin.

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité estivale, le Conseil canadien de la sécurité et la Société de sauvetage du Canada ont tenu à rappeler les consignes de sécurité de base sur l’eau.

Selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade, près de 500 Canadiens se noient en moyenne chaque année. Les données chez les habitants du Nord, les Autochtones et les Néo-Canadiens seraient toutefois plus préoccupantes, alors que plus de 900 personnes de ces groupes se seraient noyées entre 2008 et 2017.

«La noyade est la deuxième cause de décès accidentel dans le pays et malheureusement, bon nombre de ceux qui se sont noyés n'avaient jamais eu l'intention d'aller dans l'eau et ont souvent été retrouvés à moins de 15 mètres d'un endroit où ils auraient été en sécurité», a indiqué jeudi par voie de communiqué Wendy Schultenkamper, directrice des opérations à la Société de sauvetage du Canada.

«Ce qui peut influer le plus sur les statistiques en matière de noyade, c'est d'apprendre à nager, de nager dans des lieux surveillés par des sauveteurs et de surveiller attentivement les enfants autour de l'eau», a-t-elle prévenu.

Il est ainsi très recommandé d’être accompagné dans ou près de l’eau. En effet, 74 % des décès accidentels par noyade au pays se sont produits lorsque la personne était seule.

Surveiller les enfants autour de l’eau et porter un gilet de sauvetage en bateau sont d’autres conseils faciles à respecter qui peuvent réduire de beaucoup les risques de noyade.