[EN DIRECT] Début de la vaccination de masse au Québec dès demain

La vaccination de masse contre la COVID-19 débutera dès vendredi au Québec avec les 50 ans et plus, et sera ouverte à toute la population à partir du 14 mai.

• À lire aussi: Une partie du Bas Saint-Laurent en rouge foncé

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 1042 nouveaux cas et 10 décès de plus

• À lire aussi: Des Québécois heureux d'avoir reçu le vaccin AstraZeneca

Photo courtoisie, Ministère de la Santé

Québec va graduellement élargir l’accès au programme de vaccination sur une période de 15 jours, par tranche d’âge de cinq ans. Près de 2 millions de personnes devront prendre leur rendez-vous pour atteindre la cible de 75 % de la population adulte vaccinée avec une première dose.

«Des livraisons importantes confirmées de doses de vaccin sont prévues au cours des prochaines semaines et permettront d’amorcer sous peu la vaccination de la population générale. Le nombre total de doses prévues est 2 517 080», indique le ministère de la Santé dans une communication écrite.

594 770 doses au cours de la semaine du 3 mai ;

458 640 doses au cours de la semaine du 10 mai ;

458 640 doses au cours de la semaine du 17 mai ;

458 640 doses au cours de la semaine du 24 mai ;

546 390 doses au cours de la semaine du 31 mai.

Plus de détails à venir...

À voir aussi