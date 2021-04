Le nouveau penthouse de 3 millions $ d’Éric Salvail

L’ex-animateur Éric Salvail, acquitté en décembre des accusations de crimes sexuels, vient de s’offrir un tout nouveau penthouse à L’Île-des-Sœurs, pour près de 3 millions $, a appris Le Journal.

La luxueuse propriété, située au sommet d’un complexe de condominiums de 36 étages érigé aux abords du fleuve, comprend notamment 3 chambres à coucher, 2 1/2 salles de bain, un balcon de 120 pi2 et deux espaces de stationnement souterrain.

L’appartement d’une superficie de 1975 pi2 au sommet de l’immeuble offre une vue rare, qu’on imagine à couper le souffle, donnant à la fois sur le centre-ville de Montréal, le Saint-Laurent et L’Île-des-Sœurs, cette enclave cossue de l’arrondissement Verdun, voisine du pont Champlain.

Plus de 400 000 $ de taxes

Selon l’acte de vente, signé devant notaire mercredi dernier (21 avril), Éric Salvail a acquis cette propriété avec son conjoint, Martin Lemay. Une « clause spéciale » du contrat précise que la part détenue par Éric Salvail s’élève à 75 %, tandis que celle de son conjoint est de 25 %.

Le prix de vente de cet appartement neuf a été fixé à 2 580 456,26 $. En incluant la TPS (129 022,81 $) et la TVQ (257 400,51 $), l’achat du penthouse aura nécessité un déboursé de 2 966 879,58 $. Les droits de mutation, qui s’ajoutent au total, dépassent les 58 000 $.

Le couple Salvail-Lemay vivait dans cette tour depuis déjà quelque temps, à titre de locataire. Inaugurée en 2020, cette tour regroupe pas moins de 294 condos. Les trois étages supérieurs sont réservés aux penthouses.

Succès en immobilier

Si la vie personnelle et professionnelle d’Éric Salvail a connu des embûches ces dernières années, on ne peut en dire autant de ses activités d’investisseur immobilier.

L’automne dernier, l’ex-animateur et producteur a réalisé un profit de 1,6 M$ sur une propriété de Saint-Lambert, achetée deux ans plus tôt, pour la somme de 1,2 M$.

Au début de 2019, dans la foulée des accusations de harcèlement, de séquestration et d’agression sexuelle déposées contre lui, M. Salvail avait également mis en vente deux propriétés de Pompano Beach, en Floride. L’une pour 2,5 M$ US (3,3 M$ CA), et l’autre pour 1,25 M$ US (ou 1,6 M$ CA). Éric Salvail a été acquitté, depuis, de toutes ces accusations.

— Avec la collaboration d’Andrea Valeria, Bureau d’enquête