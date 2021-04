Magog: il brise le couvre-feu et se fait arrêter pour une tentative de vol

Un homme de 28 ans a été intercepté par les policiers deux fois plutôt qu’une au cours de la même nuit, en Estrie; la première pour avoir contrevenu au couvre-feu et la deuxième pour avoir été pris en flagrant délit alors qu’il tentait de forcer un horodateur.

Les événements se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, au centre-ville de Magog.

Le suspect dans cette affaire, Yoan Foucher, est bien connu des policiers, lui qui est un multirécidiviste en matière d’introductions par effraction.

Le jeune homme a d’abord été aperçu par des patrouilleurs vers 1 h 10 du matin, alors qu’il déambulait «sans motif» dans les rues.

Les policiers lui ont remis un constat d’infraction de 1550 $ pour s’être trouvé sur la voie publique sans raison valable, et ce, durant les heures de couvre-feu.

«Loin d’être découragé par l’intervention des agents, l’homme de 28 ans ne retourne pas chez lui et choisit plutôt de se rendre de nouveau dans le secteur du centre-ville», a indiqué jeudi le lieutenant Carl Pépin, porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog.

Les policiers ont alors pu observer le suspect tandis qu’il tentait de forcer un horodateur à l’aide d’un tournevis pour y récupérer l’argent.

L’individu a donc été arrêté au terme d’une courte poursuite à pied.

Yoan Foucher devrait faire face à des accusations de tentative de vol, possession d’outils de cambriolage, entrave au travail des policiers et bris de probation.

«De plus, un rapport d’infraction général avec demande de peine plus sévère sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour le deuxième bris de couvre-feu dans la même nuit», a précisé le lieutenant Pépin.