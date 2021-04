Montréal: un homme poignardé dans LaSalle

Un homme de 25 ans a été blessé au cours d’une altercation mercredi soir dans l’arrondissement de LaSalle, à Montréal.

Peu avant 22 h, un appel au 911 faisait état d’une altercation dans un garage intérieur d’un immeuble résidentiel situé sur le boulevard LaSalle, près de la 90e Avenue.

C’est au cours de cette altercation que la victime a été blessée au haut du corps par un objet tranchant.

La victime a été transportée en centre hospitalier pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, a relaté Véronique Comtois, porte-parole du service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La scène a été protégée pour permettre aux enquêteurs d’en faire l’analyse et tenter de déterminer la cause et les circonstances exactes de cet évènement, a ajouté l’agente Comtois.