Pérou: enquête sur l'assassinat d'une missionnaire italienne

La police péruvienne a lancé une enquête sur l’assassinat d’une missionnaire laïque catholique italienne dans le nord du Pérou, un «acte de violence injustifiable» a dénoncé le pape François.

La missionnaire Nadia de Munari, 50 ans, qui vivait au Pérou depuis trois décennies, avait été grièvement blessée le 21 avril lors d’une agression dans un centre éducatif pour enfants et adolescents situé à Nuevo Chimbote, à 400 kilomètres de Lima, où elle vivait et travaillait. Elle a succombé à ses blessures samedi.

La missionnaire avait été attaquée à coups de machette et de marteau alors qu’elle dormait dans sa chambre au troisième étage du bâtiment. La Direction des enquêtes criminelles de la police péruvienne est responsable de l’enquête.

Le pape François a exprimé «sa plus ferme désapprobation pour ce nouvel acte de violence injustifiable, qui s’ajoute aux nombreux autres dans lesquels des missionnaires ont perdu la vie en accomplissant avec abnégation leur service au service de l’Évangile et de l’assistance aux plus nécessiteux et sans défense».

François a envoyé ce message en espagnol à l’évêque de Nuevo Chimbote, Angel Francisco Simon Piorno, par l’intermédiaire de la nonciature apostolique à Lima.

Les obsèques de la missionnaire ont eu lieu mercredi et sa dépouille sera rapatriée en Italie.