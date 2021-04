Polytechnique diplôme plus de femmes que jamais

L’école Polytechnique de Montréal a franchi pour la première fois le taux de diplomation féminine au baccalauréat en ingénierie de 30 %, en 2020.

Pour la première fois, 30,2 % des étudiants diplômés dans ce programme sont des femmes, ce qui confirme que la Polytechnique a de l’avance sur le reste du Canada à ce niveau. En effet, ce taux oscille autour de 21 % dans les écoles du le reste du pays.

L’objectif d’Ingénieurs Canada est de porter à 30 % le taux d’ingénieures nouvellement titulaires d’un permis d’ici 2030, a rappelé l’école affiliée à l’Université de Montréal par voie de communiqué, jeudi.

Au Québec, les femmes ne sont que 15,3 % du nombre total d’ingénieurs en exercice dans la province, alors que ce taux ne s’élève qu’à 14 % à l’échelle nationale.

«Nous croyons qu’il est essentiel que les femmes prennent leur place en génie afin de contribuer au développement et au déploiement de solutions durables aux enjeux de notre temps. Si le manque de modèles féminins peut expliquer cet écart dans la représentativité, le nombre grandissant de diplômées contribuera à attirer plus de jeunes filles à choisir cette carrière», a souligné Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est aussi réjouie de la nouvelle, arguant que l’arrivée de plus de femmes sur le marché pourra profiter à la ville dans des projets de construction et de transition écologique.

«J'offre mes sincères félicitations aux nouvelles diplômées et aux nouveaux diplômés : nous avons besoin de vous pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain afin de bâtir ensemble une métropole plus verte, plus inclusive et plus résiliente!» a mentionné Mme Plante dans une déclaration écrite.