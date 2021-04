Stabilité au Québec et hausse en Ontario

Le Québec est demeuré sur un plateau, jeudi, en ajoutant 1042 nouveaux cas à son bilan pandémique.

La Belle Province cumule maintenant 348 732 malades depuis le début de la crise ainsi que 10 913 pertes de vie (+5).

Les hospitalisations diminuent (623, -20), mais pas les gens nécessitant des soins aigus (165, +4). Montréal (273 cas), la Capitale-Nationale (117 cas), la Montérégie (112 cas) et Chaudière-Appalaches (109 cas) ont le plus contribué au bilan des infections, jeudi.

Plus de 72 000 personnes ont été vaccinées mercredi pour un total de 3 039 512 doses administrées. On a ajouté 2802 doses données avant le 28 avril pour en arriver à ce total.

L’Ontario a connu de son côté une hausse des cas, jeudi, en en déclarant 3871 supplémentaires, comparativement aux 3480 de la veille et aux 3265 de mardi. C’est toutefois beaucoup moins que les 4000 infections et plus recensées durant la semaine précédente, alors que de nouvelles restrictions ont été imposées dans la province. Quelque 41 décès ont aussi été déplorés, jeudi, portant le total cumulatif en Ontario à 8029 pertes de vie et à 459 477 malades.

Les hospitalisations ont diminué (2248, -33), mais il y a augmentation au niveau des soins intensifs (884, +7) ainsi que du côté du nombre des personnes sous respirateur (620, +15).

Toronto (1172 cas) demeure le principal foyer de contamination en Ontario, devant ses régions immédiates de Peel (901 cas), de York (392 cas) et de Durham (292 cas).

En fin de matinée, le Canada comptait un cumulatif de 1 207 650 cas (+4913) et de 24 163 décès (+46).

La situation au Canada:

Ontario: 459 477 (8029 décès)

Québec: 348 732 cas (10 913 décès)

Alberta: 186 679 cas (2073 décès)

Colombie-Britannique: 127 889 cas (1576 décès)

Saskatchewan: 40 614 cas (486 décès)

Manitoba: 38 211 cas (971 décès)

Nouvelle-Écosse: 2290 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1890 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1066 cas (6 décès)

Nunavut: 478 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 179 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 207 650 cas (24 163 décès)