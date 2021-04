Un bel accomplissement pour Jagr et Plekanec

À 49 ans, Jaromir Jagr continue de défier le temps. En effet, l’ancien attaquant de la LNH a aidé le HC Kladno à vaincre Jihlava 5 à 2, jeudi, dans le match numéro 7 de leur série.

Cette victoire a permis à son équipe de réintégrer le Championnat de la République tchèque, la meilleure ligue du pays.

Jagr, qui est l’un des actionnaires du HC Kladno, évoluait notamment aux côtés de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Tomas Plekanec au cours de ce match.

L’ancien attaquant des Penguins de Pittsburgh a récolté 12 points en 19 matchs cette saison avec le HC Kladno, et a inscrit un but dans la série contre Jihlava.

Il s’agissait de sa 33e saison dans le hockey professionnel. Même s’il ressent les signes du temps, le joueur tchèque ne prévoit pas accrocher ses patins prochainement.

«Je crois que j’ai toujours ça en moi, a dit Jagr dans une entrevue rapportée par le site LHN.com. Il faut juste travailler fort et mettre plus d’efforts. Je dois m’entrainer plus fort et éviter de prendre du poids. J’étais habitué de marquer un but quand je le voulais. Depuis que je suis tout jeune, je travaille fort pour être capable de faire ça. Et soudainement, je sens que ce n’est plus quelque chose de possible», a reconnu Jagr.

«La raison principale pour laquelle je continue de jouer est ma responsabilité envers l’équipe. Si je n’en avais pas, je ne serais pas là sur la patinoire, a poursuivi l’attaquant. Je suis conscient que lorsque je partirai, plusieurs partenaires d’affaires quitteront aussi. C’est pourquoi je n’ai pas le choix.»

Même s’il avance en âge, Jagr n’est pas plus indulgent envers lui-même et veut améliorer son rendement.

«Honnêtement, je sais que je dois être bien meilleur. Je veux être meilleur pour aider mon équipe. Et je ferai tout ce qui est en mon possible pour le faire.»

Jagr a commencé sa carrière de hockeyeur professionnel à Kladno en 1988-1989 avant d’être choisi au cinquième rang du repêchage de 1990 par les Penguins. Il a ensuite disputé 24 saisons dans la LNH et a également joué dans la Ligue continentale (KHL).

Il est retourné à Kladno, sa ville natale, en 2018, après avoir été libéré par les Flames de Calgary.

Au cours de sa longue carrière dans la LNH, il a remporté deux fois la coupe Stanley avec les Penguins, en 1991 et 1992, et le trophée Hart, en 1998-1999.