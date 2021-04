Virus: arrivée en Inde des premières cargaisons d’aide médicale américaine

NEW DELHI | Les premières cargaisons d’aide médicale américaine sont arrivées vendredi en Inde, qui subit une recrudescence exponentielle des cas de la COVID-19.

Un transporteur militaire Super Galaxy transportant plus de 400 bouteilles d’oxygène ainsi que d’autres équipements hospitaliers et près d’un million de tests rapides de dépistage du coronavirus a atterri à l’aéroport international de New Delhi, alors que la capitale indienne lutte contre une crise sanitaire sans précédent.

L’Inde connaît actuellement un taux de contamination record avec plus de 370 000 cas et 3 600 décès recensés par jour.

Une opération d’aide internationale d’envergure a été lancée par de nombreux pays qui ont promis leur aide.

La livraison américaine, partie de la base militaire de Travis en Californie, fait suite aux entretiens qui ont eu lieu cette semaine entre le président américain Joe Biden et le premier ministre indien Narendra Modi.

«Les États-Unis sont en train de livrer des cargaisons d’une valeur de plus de 100 millions de dollars afin de fournir une aide urgente dans les prochains jours à nos partenaires en Inde», a déclaré jeudi Ned Price, porte-parole du département d’État.

Les responsables américains ont déclaré que les vols spéciaux, qui transporteront également des équipements donnés par des entreprises et des particuliers, se poursuivraient la semaine prochaine.