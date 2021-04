Yankees et Rays s’inclinent

La lutte se poursuit dans la section Est de la Ligue américaine et bonne nouvelle pour les partisans des Blue Jays de Toronto: les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay ont chacun subi la défaite, jeudi après-midi.

• À lire aussi: De quoi rendre papa Guerrero fier...

Les Yankees, qui connaissent un début de saison décevant, ont porté leur fiche à 11-14 à la suite d’un revers de 4 à 3, en 10 manches, face aux Orioles, à Baltimore.

À l'aide d'un amorti suivi d’un ballon-sacrifice, les Orioles ont admirablement bien exécuté leur stratégie pour permettre à leur coureur débutant la manche supplémentaire au deuxième coussin, Ramon Urias, de croiser le marbre.

Lors de leur précédent tour au bâton, en début de 10e manche, les Yankees avaient plutôt été limités à un but sur balles, offert intentionnellement après deux retraits par le lanceur gaucher Tanner Scott (1-2). La défaite a été portée au dossier de Jonathan Loaisiga (1-2), malgré l’octroi d’un point non mérité.

Dans la victoire, Trey Mancini s’est aussi distingué avec trois coups sûrs, dont un circuit en solo, et deux points produits. Les Orioles (11-14) ont par ailleurs rejoint les Yankees au classement. Les Blue Jays, qui étaient en congé jeudi, les devancent au troisième rang de la section avec une fiche de 11-12.

La médecine des A’s

À St. Petersburg, en Floride, les Rays (13-13) ont pour leur part perdu par le pointage de 3 à 2 face aux Athletics d’Oakland devant leurs 3737 partisans rassemblés au Tropicana Field. Les deux clubs ont ainsi divisé les honneurs de cette série de quatre rencontres.

Matt Chapman a produit le point vainqueur, en début de neuvième manche, en frappant un double qui a permis à son coéquipier Jed Lowrie de croiser le marbre. Le releveur Lou Trivino a ensuite obtenu le sauvetage pour les A’s.

Chapman avait précédemment réussi un circuit en solo, en quatrième manche.

Le partant des Athletics Chris Bassitt a bien fait en ne permettant que deux points aux Rays en six manches de travail. La victoire est toutefois allée au dossier du releveur Jake Diekman (1-0). Le lanceur dominicain Diego Castillo (0-2), qui a failli à sa tâche en neuvième, a encaissé la défaite pour les Rays.

- Les Red Sox, qui devaient affronter les Rangers du Texas en fin de soirée jeudi, dominent toujours la section Est de la Ligue américaine. Ils ont gagné 16 de leurs 25 premières parties de la saison.