15 ans de détention pour avoir poignardé à mort sa victime

Un individu de 52 ans a été condamné à 15 ans de pénitencier, vendredi, au palais de justice de Sherbrooke, pour avoir poignardé à mort un homme en juillet 2018.

En plus d’une condamnation pour homicide involontaire coupable, Robert Sargeant a été déclaré délinquant dangereux. Le passé criminel du malfrat remonte à «1986», a souligné le juge à la Cour du Québec, Conrad Chapdelaine.

Depuis, le parcours criminel de Sargeant n’a fait que s’accroître, et la liste est longue. «Fraude, vol, recel, voies de fait, introduction avec effraction, séquestration, agression sexuelle, voie de fait armé, vol qualifié», a énuméré le magistrat lors du prononcé de la sentence, vendredi. Le criminel a d’ailleurs lui-même avoué à une psychologue avoir passé «la majorité de sa vie adulte en prison», a affirmé le juge.

Dans la présente affaire, Sargeant avait plaidé coupable en avril 2019 pour avoir tué Félix Bergeron.

Les faits

Le 18 juillet 2018, Robert Sargeant tend un traquenard à Félix Bergeron, afin de récupérer son téléphone cellulaire que ce dernier semble lui avoir volé. Une transaction de drogue est organisée entre Bergeron et des complices de Sargeant, mais Bergeron ne sait pas que Sargeant, de qui il se méfie, sera présent.

Arrivés chez la victime, les complices entrent. Sargeant fait irruption dans le logement et une dispute éclate concernant le téléphone cellulaire. Les choses dégénèrent et Sargeant assène un violent coup de poing à la figure de Bergeron. Ce dernier tombe au sol et se relève, un couteau à la main.

Sargeant désarme Bergeron et le poignarde à sept reprises. «Au moment où il le poignarde, Félix Bergeron lui dit ‘’arrête Bobby, je saigne’’», a relaté le magistrat lors de l’audience. Mais c’était trop peu trop tard, Félix Bergeron avait reçu un coup fatal au cœur.

Un criminel récalcitrant et sans remords

Lors de l’audience, le juge Chapdelaine a cité un rapport d’expertise psychologique évaluant Robert Sargeant, lequel mentionne qu’il «représente un danger de récidive violente».

Relativement à cette affaire, le criminel n’a démontré aucun remords, «ce qui en dit long sur son absence totale d’empathie, son indifférence face aux conséquences pour la victime et sa déresponsabilisation plus deux ans après les événements», a déclaré le juge Conrad Chapdelaine, soulignant que, comme Sargeant était détenu pendant l'ensemble des procédures judiciaires, il lui reste un reliquat de 10 ans et six mois d'emprisonnement à purger.