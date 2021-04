Aide sécurité au Sahel: 4 pays européens veulent la maintenir

Madrid | Quatre pays européens -- l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie -- ont réaffirmé vendredi leur volonté de maintenir leur coopération, notamment sécuritaire, avec les pays du Sahel, dans un communiqué commun publié à Madrid.

«Nous continuerons les initiatives existantes pour appuyer les armées de la région, ainsi que la gendarmerie et les forces de sécurité intérieure dans leurs opérations, leur formation, leur entraînement et le renforcement de leurs capacités, en particulier en relation avec le respect des procédures judiciaires et des droits de l'Homme», ont affirmé les gouvernements de ces quatre pays dans ce communiqué, publié peu après l'arrivée en Espagne des dépouilles de trois Européens assassinés cette semaine au Burkina Faso.

«Face aux menaces persistantes à la sécurité et aux défis socio-économiques complexes dans la région du Sahel, qui réclament des réponses urgentes, nous réitérons notre engagement à renforcer notre soutien (aux pays du Sahel) dans le cadre d'une approche transversale qui unit sécurité, gouvernance, stabilisation et développement», poursuit le texte.

Les trois Européens tués en début de semaine dans l'est du Burkina Faso -- les journalistes espagnols David Beriáin et Roberto Fraile et l'Irlandais Rory Young, président d'une ONG de protection de la faune sauvage -- se trouvaient avec une patrouille antibraconnage formée de militaires et de gardes-forestiers burkinabè qui a été attaquée lundi par des hommes armés.

Les deux journalistes, des reporters aguerris rompus aux terrains de guerre, réalisaient un documentaire sur le braconnage.

Ces trois hommes s'ajoutent à la longue liste des Occidentaux (journalistes ou coopérants) victimes ces dernières années d'attaques généralement attribués à des groupes djihadistes.

La cheffe de la diplomatie espagnole a fait état jeudi d'un communiqué dans lequel un groupe djihadiste aurait revendiqué l'attentat, mais a demandé au gouvernement du Burkina Faso une enquête afin «que tous les faits soient éclaircis».

Le pays ouest-africain est confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes qui affectent également le Mali et le Niger.

L'avion de l'armée de l'air espagnole, un Airbus 310, qui avait décollé dans la nuit de Ouagadougou, s'est posé à 09h00 (07h00 GMT) sur la base aérienne de Torrejón de Ardoz, à l'est de la capitale espagnole, avec à son bord les corps de David Beriáin, Roberto Fraile et Rory Young.

Les ministres espagnoles des Affaires étrangères, Arancha González Laya, et de la Défense, Margarita Robles, étaient présentes sur le tarmac pour accueillir les dépouilles des trois hommes, dont les cercueils ont été portés par 24 officiers de l'armée de l'Air espagnole.