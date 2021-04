CH: un bon moment pour affronter les Jets

Les Canadiens de Montréal et les Jets de Winnipeg s'affronteront, ce soir, au Centre Bell, pour une dernière fois cette saison.

Il s'agit probablement d'un bon moment pour le Tricolore de se mesurer à l'équipe immédiate qui le devance au classement puisque la formation du Manitoba a perdu ses cinq plus récents affrontements.

Ainsi, le CH (51 points) aura l'occasion de réduire l'écart, actuellement de six points, qui le sépare des Jets (57 points) et du troisième échelon au classement de la section Nord. De plus, les hommes de Dominique Ducharme ont un match en main sur ceux de Paul Maurice.

Toutefois, le CH sera privé d'éléments importants puisque Carey Price, Brendan Gallagher et Jonathan Drouin, notamment, ne pourront prendre part au duel. Les deux premiers étant blessés et le troisième est à l'écart de l'entourage de l'équipe pour une durée indéterminée.

Les Jets aussi seront privés d'un joueur crucial aux succès de l'équipe alors que la saison de Nikolaj Ehlers est terminée.

Tyler Toffoli est le meilleur pointeur du CH avec 36 points, dont 25 buts. Mark Scheifele l'imite chez les Jets, avec 55 points.

Les Jets ont remporté six des huit affrontements face au Bleu-Blanc-Rouge jusqu'à présent en 2020-2021.