COVID-19: situation stable dans la grande région de Québec

Alors que la diminution des hospitalisations se poursuit dans la grande région de Québec, désengorgeant les hôpitaux petit à petit, la propagation du virus semble s’être stabilisée depuis quelques jours.

• À lire aussi: Le passeport vaccinal, «synonyme d’un échec de société»

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 1041 nouveaux cas et 13 décès supplémentaires

Dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, on recense 226 nouveaux cas pour une deuxième journée de suite, dont 109 proviennent de Québec. Les données sur les nouvelles infections de la veille ont simplement été inversées dans les deux régions.

Bien que la propagation du virus soit moindre cette semaine par rapport à la précédente, on semble néanmoins avoir atteint un certain plateau sur les deux territoires. Au nord du fleuve, on n’observe qu’une variation de plus ou moins 25 cas depuis six jours.

Cette variation est un peu plus importante sur la Rive-Sud, mais la moyenne de cas quotidiens diminue beaucoup moins rapidement depuis quelques jours.

Cinq décès

Bien que légèrement importante que celle des deux derniers jours, la diminution rapide des hospitalisations à Québec se poursuit. Les hôpitaux désignés de la région ont sept patients de moins à traiter depuis le bilan, pour un total de 103 malades, et deux lits se sont libérés du côté des soins intensifs.

On observe aussi une petite baisse de trois hospitalisations en Chaudière-Appalaches, qui compose désormais avec 32 patients atteints de la COVID-19.

Malheureusement, on déplore cinq décès de plus dans l’ensemble des deux régions, ce qui correspond à près de 40% de tous ceux enregistrés dans la province dans les dernières 24 heures.



Vaccination

Par ailleurs, 8084 personnes de plus ont été vaccinées dans la Capitale-Nationale en date de vendredi, pour un total de 287 239 inoculations. À ce jour, ce sont donc environ 36,6% de la population régionale qui ont reçu au moins une première dose du vaccin.

De l’autre côté du fleuve, cette donnée grimpe à environ 36%, pour un total de 162 305 doses administrées.

Rappelons que dès vendredi, les adultes âgés de 50 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur première dose du vaccin. Chaque deux ou trois jours, on donnera cette possibilité à une tranche de la population cinq ans plus jeune.



Ainsi, tous les adultes de 18 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous à partir du 14 mai.