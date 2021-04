COVID-19: stabilité au Québec et en Ontario

Le nombre de nouveaux malades est demeuré stable, vendredi, tant au Québec qu’en Ontario.

La Belle Province a recensé 1041 cas – un de moins que la veille – ainsi que 13 décès. À ce jour, le compteur affiche un cumulatif de 349 773 infections liées à la COVID-19 et de 10 926 pertes de vie.

Les hospitalisations ont diminué (592, -31) alors que le nombre de lits aux soins intensifs est demeuré pratiquement identique (164, -1).

Quelque 43 675 tests ont été réalisés en date du 28 avril et 64 514 Québécois ont roulé une manche pour être inoculés. Jusqu’ici, 3,1 millions de personnes ont été vaccinées et la vaccination massive a débuté sur les chapeaux de roues, vendredi, alors qu’à 10 h, déjà, 75 000 rendez-vous avaient été pris par la tranche de 50-59 ans, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Déjà plus de [75 000] rendez-vous étaient pris à 10 h ce matin. Les plages horaires partent rapidement, mais il reste encore des rendez-vous disponibles la semaine prochaine. Les 50-59 ans, dépêchez-vous à prendre rendez-vous», a indiqué le ministre Dubé sur Twitter.

En Ontario, on a signalé vendredi 3887 cas – 16 de plus que 24 heures plus tôt –, ainsi que 21 décès supplémentaires. Quelque 2201 Ontariens sont hospitalisés, dont 883 aux soins intensifs et 632 ont besoin d’oxygène.

Les cas ont bondi de 150, vendredi à Toronto, pour atteindre les 1331, la crise se poursuivant aussi dans ses banlieues malgré le resserrement récent des mesures sanitaires. Ainsi, les régions de Peel (871 cas) et de York (267 cas) continuent d'engranger les contaminations.

De leur côté, la Nouvelle-Écosse (67 cas) et le Nunavut (11 cas) ont déclaré à nouveau plus de cas que dans les mois précédents.

En début d'après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 216 089 cas (+5006) et de 24 203 décès (+34).

La situation au Canada:

Ontario: 463 364 (8050 décès)

Québec: 349 773 cas (10 926 décès)

Alberta: 188 727 cas (2075 décès)

Colombie-Britannique: 128 742 cas (1577 décès)

Saskatchewan: 40 824 cas (487 décès)

Manitoba: 38 439 cas (973 décès)

Nouvelle-Écosse: 2427 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1900 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1068 cas (6 décès)

Nunavut: 501 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 179 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 216 089 cas (24 203 décès)