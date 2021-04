Croustillantes pizzas!

Qu’elles soient bien gonflées ou ultraminces, achetées congelées ou faites maison, simplissimes ou généreuses, cuites au four ou grillées sur le barbecue, sur une pierre ou sur une plaque, les pizzas sont toujours les bienvenues sur notre table.

Passe-partout

Si la fonte est réputée pour sa capacité à retenir la chaleur et à fournir une surface brûlante pour favoriser la levée de la pâte, imaginez l’alléchant résultat que vous aurez en faisant cuire vos pizzas sur cette plaque Outset. Avec ses poignées en acier forgé, il est facile de la transporter du gril, de la cuisinière ou du four jusqu’à la table. Utilisez-la aussi pour la préparation d’autres repas !

Walmart.ca > 74,97 $

Sans égratignure

Fabriquée à partir de matériaux naturels, cette pierre à pizza Émile Henry (36,5 cm) résiste à des températures très élevées au four ou sur le grill, tandis que son émail avec microcraquelures rend les croûtes bien craquantes. De plus, même si l’on coupe les pointes de pizza directement sur la plaque, celle-ci ne s’abîme pas. Offerte en noir et en rouge. Convient au lave-vaisselle.

linenchest.com > 59,99 $

Individuelles... ou non !

Voici quatre pierres à pizza carrées Ricardo à utiliser de façon individuelle (19 cm) ou à regrouper pour créer une plus grande surface de cuisson (jusqu’à 38 cm). Faites en cordiérite durable, elles distribueront uniformément la chaleur (jusqu’à 788 °C) pour obtenir un résultat semblable à la cuisson au feu de bois et absorberont l’excédent d’humidité pour un résultat des plus croustillants.

boutique.ricardocuisine.com > 36,99 $ pour l’ensemble

Résistance accrue

Le revêtement de qualité commerciale à deux couches de cette plaque à pizza OXO (38 cm) renforce sa performance antiadhésive. Elle est facile à nettoyer en plus d’être résistante aux égratignures, aux taches, à la corrosion et à l’abrasion. En raison de son motif microtexturé, qui favorise la circulation de l’air, cette plaque assure une cuisson uniforme, en plus de raffermir la pâte et de préserver sa belle forme ronde.

linenchest.com > 27,99 $

Au four !

La plaque à pizza Le Creuset en acier au carbone avec haute résistance cuit la pizza maison à la perfection au four (jusqu’à 240 °C), afin que l’on puisse mordre ensuite dans une croûte dorée qui craque sous la dent. De petits trous favorisent une cuisson homogène et rapide de la pâte. Avec les qualités antiadhérentes de son revêtement, les aliments décollent sans effort et ne laissent aucun résidu. À laver à la main.

lecreuset.ca > 40 $