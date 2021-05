Fillette de Granby: deux ans plus tard, la situation s'améliore, selon la DPJ de l'Estrie

Il y a deux ans aujourd'hui, le Québec tout entier a été secoué et choqué par la mort de la fillette de Granby.

Découverte ligotée et dans un état critique à l’intérieur de la résidence familiale de Granby le 29 avril 2019, la jeune fille de 7 ans avait été transportée à l’hôpital, où elle est décédée le lendemain.

Deux ans plus tard, les marques laissées par sa mort sont toujours bien présentes. En plus de laisser un vide immense chez ses proches, la mort de la fillette a levé le voile sur les limites de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Estrie, qui avait le mandat de la protéger.

Depuis, la DPJ a été mise sous tutelle et une Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse a été mise en place.

Pour la grand-mère paternelle de la fillette de Granby, ce n’est que de la poudre aux yeux: «Il n'y a pas grand-chose de différent. On voit encore des enfants mourir, on voit encore des enfants maltraités. On espère que la Commission Laurent apportera des changements, mais honnêtement, on a des gros doutes là-dessus».

Le maire de Granby, Pascal Bonin, est aussi d'avis que peu de changements ont été apportés depuis le drame. Il avoue même avoir l'impression que sa ville est désormais associée à la maltraitante des enfants.

Par écrit, il a indiqué: «le temps passe, mais la douleur reste comme le constat d'échec de notre société face à la protection de nos propres enfants!»

Les intervenants sociaux ont été ostracisés

Ce constat d'échec a été vécu par de nombreux intervenants sociaux à la suite du drame.

«La vie de tout le monde a changé», se souvient le représentant syndical de l'APTS de l'époque, Emmanuel Breton. «Pour tous ceux qui touchaient de près ou de loin aux centres jeunesse du Québec, ça été un véritable électrochoc. Tout le monde savait depuis longtemps que ce genre de drame là pouvait arriver à n'importe qui, on ne savait juste pas quand ça arriverait.»

Plusieurs intervenants sociaux ont par la suite été agressés verbalement, et leur intégrité physique a parfois été menacée.

«Je me souviens que le CIUSSS de l'Estrie-CHUS avait été obligé de mettre des agents de sécurité à l'entrée de la DPJ de Granby pour éviter que des gens entrent à l'intérieur pour invectiver les gens qui étaient là.»

Il aura fallu des mois avant que la société réalise que le problème était systémique et qu'il ne touchait pas que la DPJ de l'Estrie.

La situation s'améliore, selon la DPJ de l'Estrie

À la direction de la DPJ de l'Estrie, on avoue revenir de loin. Mais depuis la mort de la fillette, des mesures ont été mises en place. Le nombre d'intervenants sur le terrain a augmenté et des services de premières lignes ont été implantés.

Un cas comme celui de la fillette de Granby pourrait-il se reproduire?

«C'est sûr qu'on espère que non. On espère avoir mis en place tous les points de contrôle pour s'assurer que ce genre de situation ne se reproduise pas», a avoué la directrice de la DPJ de l'Estrie, Johanne Fleurant.

Si tout va bien, la DPJ pourrait retrouver sa pleine autonomie sous peu, selon le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux Lionel Carmant. «Avec l'arrivée de la directrice nationale, on veut se donner quelques mois avant de réévaluer si on peut lever la tutelle, mais les choses s'améliorent, je tiens à rassurer la population.»

En ce moment, 500 enfants sont en attente d'évaluation en Estrie.