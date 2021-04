Ilya Kovalchuk est libre comme l’air

Quelques jours après avoir remporté la coupe Gagarine, l’attaquant Ilya Kovalchuk et l’Avangard d’Omsk ont mis un terme à leur entente.

Le Russe de 38 ans est donc devenu joueur autonome. En 16 parties de la saison régulière cette année, il a touché la cible à cinq reprises et fourni 12 aides pour 17 points. L’ancien premier choix au total du repêchage de 2001 a aussi produit neuf points en 24 rencontres éliminatoires.

Kovalchuk était de retour dans la Ligue continentale de hockey (KHL) en 2020-2021, alors qu'il avait été incapable de s'entendre avec une équipe de la LNH.

La saison précédente, le franc-tireur avait porté les couleurs des Kings de Los Angeles, du Canadien de Montréal et des Capitals de Washington.

Embauché au salaire minimum en janvier 2020, Kolvalchuk avait été échangé par Marc Bergevin aux «Caps» à la date limite des transactions de la campagne 2019-2020. Le DG du CH avait obtenu un choix de troisième ronde en 2020 contre le vétéran.

En carrière dans la Ligue nationale, celui qui a également joué pour les Thrashers d’Atlanta et les Devils du New Jersey a fait bouger les cordages à 443 reprises et a fourni 433 mentions d’aide pour 876 points en 926 matchs.