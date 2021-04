Le Grand Prix... Bell Canada

Bell a annoncé vendredi matin avoir conclu une entente pour acquérir les activités de l’entreprise montréalaise Groupe de course Octane, le promoteur du Grand Prix du Canada de F1.

À la suite de l’annulation des éditions 2020 et 2021 en raison de la pandémie, l’investissement de Bell, dont le montant n’a pas été divulgué, permettra, peut-on lire dans le communiqué, que « cette implication apportera la stabilité financière et les investissements nécessaires pour assurer la croissance à long terme de la course. »

51 millions $ de plus

Plus tôt cette semaine, les trois paliers de gouvernement, et bailleurs de fonds du Grand Prix, ont fait savoir que l’événement touristique le plus important au pays ne pouvait être présenté pour des raisons sanitaires, et ce, pour une deuxième année consécutive.

En retour, une prolongation de deux ans au contrat actuel (qui sera maintenant valide jusqu’en 2031) a été entérinée avec Liberty Media, propriétaire de la F1. Prolongation qui coûtera 51 millions de dollars aux contribuables.

Bell, qui deviendra sans doute le commanditaire en titre du Grand Prix à partir de l’an prochain, s’assurera que les billets achetés par les amateurs pour l’épreuve de 2020 seront honorés l’an prochain. Les détenteurs qui le souhaiteront auront aussi l’option de se faire rembourser.

Selon toute vraisemblance, l’actuel promoteur et président de Groupe de course Octane, François Dumontier, conservera son poste pour diriger les opérations du Grand Prix.

