Le maire de Gaspé fier de se représenter pour un troisième mandat

Évoquant un contexte économique «favorable», le maire de Gaspé s'est dit fier de se représenter pour un troisième mandat, aux prochaines élections municipales.

«J’ai envie d’un troisième mandat. Si l’économie n’était pas bonne, ce serait peut-être moins stimulant», a admis Daniel Côté en entrevue à QUB radio.

«Présentement, on gère une belle vague de croissance, à Gaspé. On est très attractif et ça donne le goût de continuer à s’investir», a-t-il expliqué.