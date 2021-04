Les camps de vacances seront soumis à plusieurs règles

Le temps presse pour les organisateurs de camps de vacances: le plan sanitaire pour l'été 2021 n'est toujours pas établi.

«On parle d'une quarantaine avant le séjour, un test PCR avant et pendant le séjour», a indiqué le directeur général du Centre du Lac Pouce, Laval Dionne.

Les mesures sanitaires qui sont pour l’instant envisagées dans les camps sont complexes et l'organisation du Lac Pouce ne sait pas si elle pourra tenir son camp de vacances cet été. Elle n’est pas la seule puisque d’autres organisations au Québec se posent également la même question.

Une décision devrait être prise au cours des prochains jours.

«Le dernier sondage qu'on a fait, le tiers des camps disait oui on va faire des camps avec les mesures, un autre tiers qui disait non je ne pourrais pas, et un dernier tiers disait je ne sais pas», a ajouté M. Dionne.

Au Village Vacances Petit-Saguenay, les choses sont aussi compliquées, car il faut suivre les consignes de six associations différentes.

«On prend les plans et on essaie de faire une salade mangeable. On sélectionne toujours les éléments les plus stricts. Comme ça, on est certain qu'on ne se trompera pas», a expliqué le directeur général du Village Vacances Petit-Saguenay, Franck Turcotte, qui prévoit tout de même pouvoir réaliser 90 % de ses activités cet été.

«Les gens ont tellement le goût de sortir. Juste pour faire un topo, présentement nous sommes à 10 % de nos objectifs annuels», exprime M. Turcotte.

De son côté, l'Association des camps du Québec a confirmé à TVA Nouvelles, par courriel, qu’elle collaborait avec les instances gouvernementales, dont la Direction générale de la santé publique pour évaluer quelles sont les mesures qui devraient être mises en place dans les camps cet été afin d'assurer sécurité et plaisir à chacun.