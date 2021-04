Manoir Lafontaine: «On va aller au Tribunal et on va se battre»

Les locataires du Manoir Lafontaire devront possiblement faire leurs boîtes étant donné les rénovations majeures et imminentes qui doivent y être faites.

Récemment acquis par de nouveaux propriétaires, l’immeuble compte environ 80 locataires.

Les rénovations doivent s’échelonner sur une période de sept mois, après quoi les locataires devraient être en mesure de réintégrer leur logement.

Toutefois, avec la crise immobilière actuelle, il devient presque impossible pour eux de trouver un endroit où se loger, même temporairement.

Hier, des locataires qui s’opposent à ces rénovations ont reçu une lettre de l’avocat des propriétaires qui étalait l’argumentaire et annonçait la poursuite du dossier devant le Tribunal administratif du logement, et ce, complètement en anglais.

Habituellement, les communications entre les deux parties se faisaient dans les deux langues.

Les locataires sont outrées de ce changement de ton dans les communications, et estiment qu’ils ont le droit de recevoir les informations en français.

Plusieurs locataires qui souhaitent rester ont affirmé ne pas avoir commencé à chercher un autre logement.

« On va aller au Tribunal et on va se battre, mais on va se battre en français aussi parce qu’on est au Québec », a affirmé Pascal Lavoie, résident du Manoir Lafontaine.