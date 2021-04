Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) et Québecor, en collaboration avec ses filiales MELS et TVA, ont annoncé, en tant que partenaires fondateurs du projet, le lancement officiel de « On tourne vert ».

Photos Mario Beauregard, Pascale Vallée et d'archives

La Ville de Montréal est un partenaire du projet « On tourne vert » depuis le commencement. Avant le début de la conférence de presse, on apercevait Pierre Moreau, PDG BCTQ, Caroline Voyer, DG CQEER, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et la mairesse Valérie Plante.

Grâce au programme « On tourne vert », la notion de durabilité deviendra un critère de sélection. Pierre Moreau est entouré de ses collègues Julia Silva, Aurore Lagonotte et Anne Fossier.

« On tourne vert » est dédié à la production audiovisuelle écoresponsable au Québec. Valérie Daigneault, directrice du secrétariat de la Grappe audiovisuelle, est entourée de Pierre Moreau, BCTQ, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Parmi les dirigeants de MELS, étaient présents Sébastien Labbé, VP postproduction et distribution, Richard Cormier, producteur exécutif, production virtuelle, Martin Carrier, président de MELS, en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

