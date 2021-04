On tourne vert: vers des plateaux de cinéma et de télé écoresponsables

Le virage écologique a officiellement été entrepris dans l’industrie audiovisuelle du Québec. Grâce au programme On tourne vert, lancé vendredi, les équipes de télé et de cinéma d’ici sont encouragées à effectuer une transition écologique sur leurs différents plateaux de tournage.

Plusieurs outils

Afin de permettre des pratiques durables, Québecor ainsi que ses filiales MELS et TVA se sont jointes au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et au Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) pour développer un projet d’envergure soutenu par la Ville de Montréal.

Divers outils sont offerts aux artistes et artisans en audiovisuel: le «Guide de production écoresponsable», le site web ontournevert.com, un répertoire de fournisseurs écoresponsables, des affiches de signalisation destinées aux plateaux et un programme d’accréditation.

Un calculateur de carbone et des formations pour un environnement de travail plus vert - développées en partenariat avec L’Institut national de l’image et du son - font aussi partie des plans à court terme.

Implication et accréditation

Pour Pierre Moreau, président-directeur général du BCTQ, le programme On tourne vert «s’ajoute aux nombreux atouts de notre industrie reconnus à travers le monde tels que notre main-d’œuvre hautement qualifiée, nos expertises variées, nos infrastructures ainsi que les conditions économiques favorables offertes au Québec.»

Car il faut aujourd’hui appliquer de grands et nombreux gestes si on souhaite prendre soin de la planète.

«Tous les milieux sont appelés à mettre l’épaule à la roue en temps de crise climatique. Appliquer la transition écologique aux productions audiovisuelles est maintenant incontournable», a laissé savoir Caroline Voyer, directrice générale du CQEER.

«En tant qu’entreprise ainsi que joueur majeur dans le domaine des productions cinématographiques et télévisuelles, nous devons faire preuve de leadership pour lutter efficacement contre les changements climatiques», a notamment dit Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Cinq productions auront bientôt droit à une accréditation, soit Bravo Fest! de (L’Éloi production), le film «Chien blanc» (Go Films), le film «Single All the Way» (Muse Entertainement), l’émission «L’Académie du Guide de l’auto» (Viking Film) et le film «Falcon Lake» (Metafilms).