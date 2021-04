Québec: un homme de Charlesbourg porté disparu

Homme de 44 ans qui est porté disparu dans l’arrondissement de Charlesbourg.

Ayache Badri Djeghima a été vu pour la dernière fois jeudi vers 16 h 30 dans le secteur de la 5e Avenue et de la 52e Rue.

De nationalité algérienne et s’exprimant seulement en arabe, l’homme mesure 1,68 m, pèse 56 kg et a les yeux bruns et les cheveux bruns rasés.

Lorsqu’Il a été vu pour la dernière fois, le quadragénaire portait une casquette bleue avec une inscription blanche, un manteau bleu royal, un jeans et des espadrilles bleues de marque Adidas.

Les autorités ont des raisons de craindre pour sa sécurité, a précisé la police de Québec.

Si quelqu’un aperçoit cette personne, il peut composer le 911 pour une intervention immédiate ou appeler au 418 641-2447.