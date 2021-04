Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 1er mai:

«Plan B»

Vous n’avez pas encore succombé à la série québécoise où, par un simple coup de téléphone et de l’argent, on peut retourner dans le passé? C’est l’heure. Ici, Philippe (Louis Morissette) ne voit pas d’autre solution que de remonter le temps pour sauver son histoire d’amour avec Évelyne (Magalie Lépine-Blondeau).

Samedi, 17 h, Séries Plus.

«Les Trolls»

Les petites créatures colorées de ce mignon film d’animation ne veulent que s’amuser. Toutes ou presque. Consciente qu’elle ne doit laisser aucun de ses semblables à la traîne, la reine Poppy se lance dans une périlleuse aventure afin d’éviter un carnage orchestré par des ogres.

Samedi, 18 h, Télé-Québec.

«Twiggy, le visage des 60’s»

Le temps de ce documentaire, on voyage à Londres, durant les années 1960. Une importante révolution culturelle se prépare avec, en tête, Twiggy, un mannequin au look androgyne. L’arrivée de cette adolescente de 16 ans et sa popularité bouleversent la société anglaise.

Samedi, 19 h, Planète+.

«L’informateur: mort ou vif»

Marqué par la prise d’otages de nombreux touristes entre les murs de la Réserve fédérale des États-Unis, ce suspense réunit le policier new-yorkais Remy Darbonne et l’experte psychologue Brynn Stewart. Pendant plusieurs heures, ils sont sur les dents et tentent de prévenir le pire.

Samedi, 20 h 30, TVA.

«Sur scène»

Elles sont jeunes, talentueuses et ont des choses à dire. De surcroît, elles le font bien. Les auteures-compositrices-interprètes Eli Rose et Sarahmée ont combiné leurs univers musicaux sur la scène de l’Espace Yoop de la Place des Arts, l’automne dernier. Le résultat est unique.

Samedi, 21 h, ICI Télé.

«Cartel»

Devant les caméras de ce drame criminel biographique, Johnny Depp prouve encore son talent, mais de façon moins exubérante que dans un univers fantastique. Aux côtés de Penélope Cruz, il prête ses traits à George Jung, un caïd de la cocaïne qui a joui d’une fulgurante ascension avant de sombrer.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Les pôles de l’extrême»

Loin des plages, de la mer et du soleil ardent, il y a les endroits polaires qu’abrite notre planète. Pour en découvrir les aspects distinctifs et les éléments surprenants, il ne suffit que de suivre le paléontologue Kirk Johnson, un homme qui n’a pas froid aux yeux.

Samedi, 21 h, ICI Explora.