Éclosion à Manawan

Une éclosion de COVID-19 frappe la communauté atikamekw de Manawan, dans la région de Lanaudière, et la présence du variant britannique fait craindre le pire.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Des milliers de personnes à la manif contre les mesures sanitaires

• À lire aussi: COVID-19: 900 Ontariens aux soins intensifs

Six cas sont actifs, dont deux nouveaux, selon les informations partagées samedi par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière et le Comité du plan de mesures d’urgence.

Trois des infections seraient liées au variant britannique, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles.

Des enquêtes épidémiologiques sont en cours au sein de la communauté et la vaccination se poursuit afin de protéger le plus de gens possible. Elle se déroulait samedi, et ce, jusqu’au 3 mai à l’école primaire Simon P. Ottawa.