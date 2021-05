Le pape démarre un « marathon de prière » contre la pandémie

Le pape François, grand défenseur de la vaccination pour juguler la pandémie du coronavirus, a lancé samedi une initiative plus spirituelle, un « marathon de prières » qui sera relayé par trente sanctuaires à travers le monde.

Chaque jour du mois de mai, les croyants sont appelés à prier assidument le chapelet pour invoquer la fin de la pandémie et une reprise des activités de travail et de société.

Samedi à 18 h, heure de Rome, dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a ouvert le marathon par une « prière pour l’humanité blessée », en présence de quelque 150 croyants.

Évoquant « une situation actuelle dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses », il a demandé la protection pour ceux qui pleurent leurs morts « enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme » et il a salué « la fatigue héroïque » des médecins, infirmières, personnels sanitaires et volontaires mettant leur vie en danger.

Le pape a aussi demandé à la Vierge Marie qu’elle « illumine les esprits des hommes et des femmes de science pour qu’ils trouvent les bonnes solutions pour vaincre ce virus » ou encore qu’elle « touche les consciences pour que les énormes sommes utilisées pour développer et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études permettant de prévenir de telles catastrophes à l’avenir ».

Trente sanctuaires dédiés à la Vierge Marie vont se relayer chaque jour avec un thème de prière dédié à différentes catégories de personnes, de la Pologne au Brésil en passant par la Corée du Sud ou le Nigeria.

Samedi le sanctuaire anglais Notre-Dame de Waslingham a lancé « une prière pour les défunts ». D’autres sanctuaires évoqueront les jeunes, les prisonniers, les médecins, les pompiers, les chômeurs, les médecins, ou encore les scientifiques et instituts de recherche médicale.

Le souverain pontife clôturera l’initiative le 31 mai depuis les jardins du Vatican.

