Medina Spirit gagne le Derby du Kentucky

Le cheval Medina Spirit a gagné le Derby de Kentucky, samedi à Louisville. Le jockey John Velazquez a, pour sa part, remporté son quatrième titre en carrière et son deuxième de suite.

Le duo a complété le parcours de l’hippodrome de Churchill Downs en 2 min 01,02 s.

AFP

Medina Spirit a mené d’un bout à l’autre de la course. Quatre chevaux étaient quasiment nez à nez dans le dernier droit, mais c’est finalement Mandaloun et Hot Rod Charlie qui ont conclu respectivement la course aux deuxième et troisième rangs.

Il s’agit aussi de la septième victoire de Bob Baffert en tant qu’entraîneur, lui aussi sa deuxième en autant d’années. Il devient ainsi le plus couronné de l’histoire du Derby du Kentucky en devançant Ben Jones, qui compte six victoires.