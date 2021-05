Pier-Olivier Lestage s'entend avec les Seahawks de Seattle

Le joueur de ligne offensive des Carabins de l’Université de Montréal Pier-Olivier Lestage s’est entendu avec les Seahawks de Seattle à titre d’agent libre, samedi.

Cette entente a été conclue à la suite du repêchage 2021 dans la NFL, au cours duquel Lestage n’a pas été réclamé. Il est le troisième joueur des Carabins à être embauché par une équipe de la NFL après le demi-défensif Marc-Antoine Dequoy (Packers de Green Bay) et le joueur de ligne offensive David Foucault (Panthers de la Caroline).

«Il n’y a pas de mots pour décrire comment je me sens en ce moment, a commenté Lestage par voie de communiqué. J’ai de la difficulté à croire ce qui arrive! Toutes les heures investies en valent la peine juste pour ce moment. Je sais que je suis prêt et je veux montrer à tout le monde que j’ai ma place dans cette ligue.»

Le joueur de 6 pi 3 po et 310 lb s’est affirmé comme l’un des piliers de l’unité offensive des Carabins. Étudiant en psychologie et sociologie, l’athlète de 23 ans originaire de Saint-Eustache a été nommé sur la première équipe d’étoiles du RSEQ et sur la deuxième formation d’étoiles d’U SPORTS lors de sa troisième saison avec les Bleus.

«P.-O. a joué un rôle majeur sur le terrain, mais également dans le vestiaire, a indiqué Mathieu Pronovost, entraîneur de la ligne offensive des Carabins. Ce n’est pas le joueur le plus vocal, mais il mène par l’exemple. Il ne laisse rien au hasard. C’est un gars travaillant et il met toujours le bien de l’équipe de l’avant. C’est exactement le genre de joueurs que tu veux diriger.»

«C’est énorme pour notre équipe de football, a pour sa part reconnu l’entraîneur-chef des Carabins Marco Iadeluca. Ça prouve aux joueurs canadiens qu’ils peuvent évoluer au sein du circuit U SPORTS et réaliser leur rêve ultime. On l’a accompagné dans son cheminement et il a travaillé extrêmement fort pour atteindre son objectif. P.-O. nous a beaucoup donné et je suis content qu’il soit récompensé.»