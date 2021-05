Un des pires taux de chômage du G7

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, à Québec et à Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre de voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Lundi, le Parti conservateur a attaqué le gouvernement Trudeau sur sa performance dans le domaine de l’emploi au pays pendant la pandémie. Le député de l’Ontario Pierre Poilievre a notamment dit en chambre que le Canada a eu « le taux de chômage le plus élevé parmi les pays du G7 pendant la majeure partie de la crise ».

LES FAITS

La performance du Canada dans l’emploi pendant la pandémie est loin d’être reluisante, mais le député conservateur a tout de même exagéré. En effet, selon les plus récentes estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada a eu le pire taux de chômage cinq mois sur 12, entre mars 2020 et février 2021, et non pendant la majorité du temps. Ce n’est toutefois rien pour faire briller l’emploi durant la pandémie : le taux de chômage du Canada a été de quelque 3 % au-dessus de la moyenne du G7 pendant ces 12 mois.

—Pascal Dugas-Bourdon

Les chiffres de la semaine : 14

C’est le nombre de Grands Prix annulés ou remplacés par une autre destination en Formule 1 depuis le début de la pandémie.

Le Grand Prix du Canada, qui devait avoir lieu à Montréal du 11 au 13 juin, est le premier à être rayé du calendcv rier de la saison 2021. Il s’agit d’une deuxième annulation en deux ans, du jamais vu depuis 1967.

La saison dernière, 13 courses ont été annulées, incluant les Grands Prix de Monaco, des États-Unis et de la Chine.

—Charles Mathieu