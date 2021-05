Un prédateur multiplierait les victimes sur Snapchat

Des jeunes filles lancent un appel à la vigilance contre un homme qui multiplierait les fraudes et les inconduites sexuelles sur la Rive-Nord de Montréal.

Milissa Lachance-Maillé est encore choquée de l’expérience qu’a vécue sa fille de 11 ans. Il y a deux semaines, elle a été contactée sur Snapchat par un homme de 19 ans.

« Ils se sont mis à se parler. Il lui a dit qu’il faisait de la musique. Ma fille le trouvait intéressant. Il lui a promis certains cadeaux, dont un iPhone 12 », relate Mme Lachance-Maillé.

Au fil des jours, les échanges virtuels ont toutefois drastiquement changé.

« À un moment donné, il lui a demandé des photos et des vidéos d’elle toute nue. »

Grâce à l’éducation sur l’utilisation des réseaux sociaux qu’elle a reçue de ses parents, elle a évité le piège et leur a tout de suite parlé du malaise qu’elle éprouvait.

« Elle savait que quelque chose clochait, donc elle n’a pas cédé », explique sa mère, qui a alerté la police de Blainville.

« Il faut que les jeunes fassent très attention, a ajouté la jeune fille en entrevue avec Le Journal. Il ne faut jamais montrer son corps sur les réseaux sociaux et il ne faut jamais embarquer dans l’auto de quelqu’un qu’on ne connaît pas. »

Pas la seule

L’enfant de 11 ans ne serait pas la seule à avoir été ciblée par le prédateur au cours des dernières années. Les témoignages de jeunes femmes qui disent avoir été victimes de sextorsion, d’inconduites sexuelles ou de fraude se multiplient sur les réseaux sociaux.

Émilie (nom fictif) dit avoir rencontré l’homme dans un bar de Blainville en 2019 alors qu’elle avait 18 ans.

« Le lendemain, il m’a écrit sur Snapchat. Il a commencé à me poser des questions personnelles sur ma situation financière et il a proposé de m’aider. Il a réussi à me convaincre. Le lendemain, j’ai vu que ma carte de crédit était utilisée au complet », raconte celle qui a accepté de parler pour sensibiliser d’autres jeunes filles comme elle.

« J’ai essayé de le rejoindre, il ne m’a pas répondu. Quelques jours plus tard, il m’a dit, “si tu veux ton argent, il faut qu’on baise” », dit-elle, précisant avoir porté plainte à la police de Laval récemment, dans la foulée des autres témoignages qui circulent.

Annie (nom fictif) a aussi porté plainte contre le même individu à la police de Mirabel il y a un an.

En couple avec lui après l’avoir rencontré sur Snapchat, elle allègue aussi avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises.

« Il me forçait à faire des choses. Il me poussait et m’insultait si je ne faisais pas ce qu’il voulait. Ça m’a fait perdre beaucoup d’estime de moi-même. »

Elle aussi se confie pour que d’autres ne se fassent pas prendre.

Enquête en cours

Cette dernière et sept autres victimes se sont regroupées et comptent retourner porter plainte contre l’individu, dont nous ne dévoilons pas l’identité car aucune accusation ne pèse sur lui jusqu’à présent.

La police de Blainville a confirmé la tenue d’une enquête en lien avec la plainte déposée par Mme Lachance-Maillé et sa fille.

« Il y a plusieurs volets dans cette enquête. Il y a beaucoup d’informations qui circulent sur internet et on est en train de traiter ces informations-là », a expliqué la sergente Sara Tousignant.

Hausse de 81% des signalements avec des enfants

Le Centre canadien de protection de l’enfance observe depuis le début de la pandémie une hausse inquiétante de 81 % des signalements d’interactions entre des enfants et des adultes qui ont pour but de les exploiter sexuellement.

Cette tendance est liée à l’augmentation considérable du temps d’écran chez les jeunes, selon le porte-parole René Morin.

« Souvent, ils sont laissés à eux-mêmes, sans encadrement parental, déplore-t-il. Ce que beaucoup de parents n’ont peut-être pas encore saisi, c’est qu’internet est un lieu public. On ne laisserait pas nos enfants sans surveillance sur une grande artère ou dans un parc. On voudrait voir le même réflexe dans l’espace numérique. »

Qui plus est, l’âge moyen des victimes est à la baisse depuis quelques années.

« On reçoit des signalements qui vont mettre en cause des jeunes de 11 à 13 ans. »

La communication, la clé

L’expert estime qu’interdire les réseaux sociaux aux jeunes n’est toutefois pas la solution.

Il préconise une communication et une collaboration les plus fréquentes possible entre le parent et son enfant dans son utilisation de ces plateformes.

« Si vous interdisez, le jeune va trouver une manière de contourner l’interdiction, faire ça en cachette et vous serez le dernier informé s’il y a le problème. »

Mme Lachance-Maillé abonde dans le même sens et pense que c’est le fait d’avoir sensibilisé sa fille à l’utilisation sur les réseaux sociaux qui l’a sauvée.

« Il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux, mais éduquer les enfants pour qu’ils puissent les utiliser de la bonne façon. »